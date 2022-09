"300.000 Leute als Kanonenfutter - Purer Wahnsinn"

Zahlreiche Russen versuchten in der vergangenen Zeit aber auch, aus ihrem Land zu fliehen. Nach der Ankündigung der Teilmobilmachung wuchs in Russland Internet-Daten zufolge auch rasant die Nachfrage nach One-Way-Flügen. Doch nach dem Befehl müssen sich Russen im wehrpflichtigen Alter nun laut Gesetz an ihrem Wohnort aufhalten.

Forderung nach Waffenlieferungen aus Deutschland

Auch die Angst um Nachbarstaaten der Ukraine, wie Moldau und das nahe gelegene Georgien, wächst, sollte die Unterstützung für die Ukraine jetzt nachlassen. Die Diskussion in Deutschland rund um Waffenlieferungen könnte noch einmal angeheizt werden. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will jedoch bislang "keine Alleingänge".

Doch im Netz waren am Mittwoch Forderungen zu lesen, jetzt noch mehr Waffen zu liefern, um "das alles" schnellstmöglich zu beenden. "Wann verkündet Scholz endlich die Ganzunterstützung der Ukraine?", will ein User auf Twitter wissen. Der Kanzler warf in der Nacht in seiner Rede vor den Vereinten Nationen Putin noch "blanken Imperialismus" vor.

Wie rüstet Putin die Soldaten aus?

Neben der Ausrüstung für die Ukraine ist aber auch abzuwarten, wie Russland die neuen Soldaten ausrüsten wird: "Erstens stellt sich die Frage, ob es Putin gelingt, wirklich so viele Reservisten zu mobilisieren und zweitens müssen diese auch ausgerüstet werden." Geheimdienste berichten schon länger über veraltete Ausrüstung der Russen. Dennoch verfügt das Land generell über viel Feuerkraft und wurde vor allem zu Beginn des Krieges immer als militärisch überlegen gegenüber der Ukraine eingestuft.