Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland steigt auf über 152.000

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten in Deutschland ist auf über 152.000 gestiegen. Das hat das Robert-Koch-Institut am Vormittag bekannt gegeben. Gestern waren es noch etwa 2.500 weniger. Mittlerweile sind demnach an oder mit dem Virus in Deutschland fast 5.500 Menschen gestorben. Schätzungen der Forscher zufolge haben aber auch etwa 110.000 Infizierte die Krankheit wieder auskuriert. Besonders hoch ist nach wie vor die Zahl der Angesteckten in Bayern. Mittlerweile ist offiziell von mehr als 40.000 die Rede.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 13:45 Uhr