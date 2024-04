Sankt Pauli nimmt nach Sieg gegen Rostock Kurs auf den Bundesliga-Aufstieg

zum Fußball: Sankt Pauli nimmt Kurs auf den Aufstieg in die erste Bundesliga. Die Hamburger gewannen in der zweiten Liga 1 zu 0 gegen Hansa Rostock, haben die Tabellenführung übernommen und werden die Saison im schlechtesten Fall auf dem Relegationsplatz abschließen. Im Zweiten Spiel des Abends trennte sich Hertha BSC 1 zu 1 von Hannover. Damit haben die Berliner die letzte kleine Chance auf eine Rückkehr in die Bundesliga verspielt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 26.04.2024 21:00 Uhr