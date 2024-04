BMW investiert Milliarden in chinesisches Werk

München: Der Autobauer BMW investiert in seinen Standort im chinesischen Shenyang umgerechnet 2,5 Milliarden Euro. Dort sollen künftig Elektroautos der Modellfamilie "Neue Klasse" gebaut werden. BMW und die chinesische Provinz, in der die BMW-Werke liegen, unterzeichneten heute eine entsprechende Absichtserklärung. Geplant ist demnach, dass die Fahrzeuge ab 2026 dort vom Band laufen. BMW-Chef Zipse sagte, die "Neue Klasse" sei zweifellos die bislang größte Investition in der Geschichte des Unternehmens. Dies unterstreiche die wichtige Rolle, die China für BMW habe.

