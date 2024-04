Das Wetter: In der Nacht vielerorts klar oder locker bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Franken ganz vereinzelte Schauer möglich, sonst klar oder nur leicht bewölkt. Tiefstwerte plus fünf bis minus ein Grad. Die nächsten Tage oft sonnig und an den Alpen Föhn, nur im Westen Bayerns am Sonntag zeitweise wolkig; meist trocken. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2024 20:00 Uhr