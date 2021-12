Welternährungsorganisation want vor steigenden Preisen durch "Düngerkrise"

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Welternährungsorganisation, FAO; warnt vor deutlich steigenden Nahrungsmittelpreisen. Hintergrund sind die mittlerweise wesentlich höheren Kosten der Produzenten und eine regelrechte Dünger-Krise. Sprunghaft gestiegene Energiepreise hätten auch die Kosten für Kunstdünger in die Höhe getrieben, so der Vize-Direktor der FAO-Abteilung Märkte und Handel, Schmidhuber. Der Preis für Ammoniak, einen Grundstoff bei der Herstellung von Kunstdünger, hat sich in kurzer Zeit verdreifacht und damit einen Rekordwert erreicht. Die Welternährungsorganisation rechnet damit, dass Gemüse deutlich teurer wird. In armen Ländern könnten Ernten schrumpfen, weil viele Bauern sich Dünger gar nicht mehr leisten können.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.12.2021 13:45 Uhr