Weinzierl verlässt Augsburg - Bayern feiern auf Marienplatz

Bielefeld: In der Fußball-Bundesliga sind die letzten Entscheidungen gefallen. Bielefeld und Leipzig trennten sich 1:1. Die Ostwestfalen steigen damit ab, die Sachsen spielen in der Champions League. In die Relegation muss Hertha BSC Berlin. Der VfB Stuttgart schaffte noch den Sprung auf Platz 15. Augsburg gewann 2 zu 1 gegen Absteiger Greuther Fürth. Die Trainer Weinzierl in Augsburg und Hütter in Mönchengladbach kündigten an, ihre Klubs zu verlassen. Der FC Bayern stand schon vorher als Meister fest und spielte 2 zu 2 in Wolfsburg. Am Mittag feiert er seinen zehnten Titelgewinn auf dem Münchner Rathausbalkon.

