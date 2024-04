Katholische Bischöfe nehmen Satzung für Synodalen Ausschuss an

Bonn: Trotz Bedenken im Vatikan treiben die katholischen Bischöfe in Deutschland den Reformdialog der Kirche weiter voran. Mit zweimonatiger Verspätung hat der ständige Rat der Bischofskonferenz laut einem Sprecher die Satzung für den Synodalen Ausschuss verabschiedet. Dieses Gremium kommt Mitte Juni in Mainz zusammen. Es soll bis 2026 den Synodalen Rat vorbereiten, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam innerkirchliche Fragen beraten und beschließen. Dies hatte der Vatikan wiederholt als Verstoß gegen das Kirchenrecht abgelehnt. Die Bischöfe von Eichstätt, Köln, Passau und Regensburg wollen auch weiterhin nicht am Synodalen Ausschuss teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2024 06:00 Uhr