Das Wetter in Bayern: teils bewölkt, teils sonnig; Höchstwerte 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Weitgehend trocken, vor allem im Südosten oft sonnig. Nur in Franken zum Teil wolkig mit vereinzelten Schauern. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. In der Nacht in Franken vereinzelte Schauer, sonst klar . Tiefstwerte um 3 Grad. In den nächsten Tagen meist trocken und sonnig, an den Alpen Föhn. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2024 06:00 Uhr