Abkommen über deutsch-französischen Kampfpanzer wird unterzeichnet

Paris : Die französische und die deutsche Regierung wollen heute eine Grundsatzvereinbarung für den gemeinsamen Bau eines hochmodernen Landkampfsystems schließen. Verteidigungsminister Pistorius reist zu seinem Amtskollegen Lecornu nach Frankreich, um mit ihm eine Absichtserklärung zu unterzeichnen. Ziel ist der gemeinsame Bau eines Kampfpanzers, der in Deutschland auf den Leopard folgen soll. In dem Waffensystem sollen künftig Panzer, Drohnen, neuartige Laserwaffen und Künstliche Intelligenz in einem Datennetz verbunden sein. Lecornu hat bereits von einem Generationensprung gesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2024 06:00 Uhr