Vereinte Nationen bitten um Geld für den Jemen

Genf: Bei einer internationalen Geberkonferenz sollen heute Spenden für den von Krieg, Armut und Hunger gebeutelten Jemen gesammelt werden. Laut UN-Angaben werden in den kommenden sieben Monaten mehr als zwei Milliarden Euro für Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter gebraucht. Die Ausbreitung des Coronavirus hat den Geldbedarf zusätzlich in die Höhe getrieben. Die Vereinten Nationen richten die Geberkonferenz gemeinsam mit Saudi-Arabien aus. Das Königreich führt seit Jahren eine Militärkoalition an, die auf der Seite der jemenitischen Regierung gegen Huthi-Rebellen kämpft. Menschenrechtsorganisationen werfen Saudi-Arabien Kriegsverbrechen wie Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser im Jemen vor. Mehr als 100.000 Menschen wurden in dem Bürgerkrieg bereits getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2020 08:00 Uhr