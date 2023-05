Türkei stimmt in Stichwahl über neuen Präsidenten ab

Meldungsarchiv - 28.05.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: In der Türkei entscheiden die Wähler heute über den künftigen Präsidenten. Mehr als 60 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In der Stichwahl tritt Amtsinhaber Erdogan gegen seinen Herausforderer Kilicdaroglu an. In der ersten Runde hatte Erdogan etwa viereinhalb Prozentpunkte mehr erhalten als der Oppositionsführer, die absolute Mehrheit aber knapp verfehlt. Die Wahllokale öffnen in rund einer halben Stunde und schließen um 16 Uhr deutscher Zeit, mit ersten Teilergebnissen wird im Laufe des Abends gerechnet. Bestimmende Themen vor der zweiten Runde waren die kriselnde Wirtschaft und die Migration. Internationale Wahlbeobachter kritisieren einen unfairen Wahlkampf und mangelnde Transparenz bei der Abstimmung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 08:00 Uhr