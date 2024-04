Bundesrat stimmt über Bezahlkarte für Asylbewerber und einheitliche Kabel ab

Berlin: Auch im Bundesrat stehen heute mehrere Themen zur Abstimmung. Unter anderem fällt die Entscheidung über die Bezahlkarte für Asylbewerber - mit ihr soll eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage geschaffen werden. Die Karte soll Teil der staatlichen Leistungen für Geflüchtete sein und ein Guthaben zum Lebensunterhalt enthalten. Ob sie dann tatsächlich eingeführt wird und wie die Nutzung konkret aussieht, können die Länder selbst entscheiden. Außerdem geht es in der Länderkammer um die Einführung einheitlicher Ladekabel für Handys, Tablets und Spielkonsolen. Der USB-C-Anschluss soll zum Ende des Jahres Standard werden - so ist es auch in der entsprechenden EU-Richtlinie vorgesehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2024 09:15 Uhr