Das Wetter in Bayern: teils bewölkt, teils sonnig; Höchstwerte 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich; vor allem im Südosten oft sonnig. Ganz vereinzelt Schauer möglich, vor allem in Franken und Schwaben. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. Die Aussichten bis Montag: Ab Morgen meist trocken und oft sonnig und an den Alpen föhnig, nur im Westen Bayerns am Sonntag zeitweise wolkig. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2024 10:00 Uhr