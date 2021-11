Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland beginnt

BKA: Zahl der Fälle von Kinderpornografie laut BKA deutlich gestiegen

Berlin: Die vom Bundeskriminalamt erfassten Fälle von Kinderpornografie haben sich im ersten Halbjahr 2021 nahezu verdoppelt. Wie BKA-Präsident Münch in der "Bild am Sonntag" sagte, gab es zwischen Januar und Juni so viele Delikte wie im gesamten Jahr 2020. Münch warnte davor, dass das die Polizei zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen bringt. Zugleich verwies er darauf, dass sich technische Verfahren zur Identifizierung von Verdächtigen stetig verbessern. Auch die internationale Zusammenarbeit vernetze sich immer mehr, so das BKA. Das Behörde beobachtet außerdem einen deutlichen Anstieg im Bereich Hasskriminalität.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 12:00 Uhr