Steinmeier ruft zur Teilnahme an der Bundestagswahl auf

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat alle Wahlberechtigten aufgerufen, bei der heutigen Bundestagswahl abzustimmen. In einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag schreibt das Staatsoberhaupt, Deutschland stehe vor einem politischen Übergang. "Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden", so Steinmeier wörtlich. Demokratie lebe vom Einmischen und Mitmachen. In sechs Stunden öffnen die Wahllokale. Rund 60,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, über die Besetzung des nächsten Bundestags zu entscheiden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.09.2021 02:00 Uhr