Spanische Regierung befürchtet zweite Corona-Welle

24.07.2020 01:00 Uhr

Madrid: In Spanien zeigt sich die Regierung besorgt über eine immer stärkere Zunahme von Corona-Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid fast 1.000 neue Ansteckungsfälle registriert. Das waren rund 240 mehr als am Vortag und sogar 440 mehr als am Dienstag. Von Seiten der Behörde für Gesundheitliche Notfälle hieß es, möglicherweise sei dies der Beginn einer zweiten Infektionswelle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.07.2020 01:00 Uhr