Spanien und Österreich melden Erfolge im Kampf gegen Corona

Madrid: Die Behörden in Spanien melden Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid wurde heute die niedrigste Zahl an neuen Todesfällen seit mehr als zwei Wochen verzeichnet. Auch die Zuwachsrate bei den Neuinfektionen gehe zurück. Österreich meldet ebenfalls eine Verbesserung der Lage: demnach gebe es seit einer Woche mehr Menschen, die wieder genesen seien, als Neuinfektionen. Trotzdem hat das Bundesland Tirol die Quarantäne für das Paznauntal mit den Orten Ischgl und Galtür sowie für St. Anton am Arlberg verlängert. Sie gilt jetzt bis zum 26. April. Nach den Worten von Landeschef Platter entwickeln sich die Zahlen aber auch in Tirol inzwischen günstig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 17:15 Uhr