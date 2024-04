Einbürgerungen in Bayern sind auf neuem Höchststand

München: In Bayern sind im vergangenen Jahr so viele Zuwanderer eingebürgert worden wie nie zuvor. Mehr als 36.000 Menschen erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft. Innenminister Herrmann betonte bei der Vorstellung der Zahlen in Fürth, die Einbürgerung von Zuwanderern sei ein wichtiger Schritt der Integration in Deutschland. Sie gebe die Möglichkeit der politischen Teilhabe und Mitgestaltung der Gesellschaft. Die meisten Neubürger stammen aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Es folgen Rumänen, Iraker, Türken und Ukrainer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2024 19:00 Uhr