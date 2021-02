Sozialverbänden reichen neue Corona-Hilfen nicht aus

Altmaier hält Öffnung von Außengastronomie um Ostern für möglich

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier hält eine Öffnung der Außengastronomie in Deutschland um Ostern herum für möglich. Das sagte Altmaier nach Beratungen per Video mit seinen Ministerkollegen aus den Ländern. Gemeinsam habe man Modelle diskutiert, wie Schnelltests bei Öffnungen helfen könnten. Außerdem könnten Lockerungen an weitere Kriterien geknüpft werden und nicht nur an eine starre Infektionszahl. Auch den anderen zwangsweise geschlossenen Unternehmen will Altmaier eine Öffnungsperspektive geben. Details dazu nannte er aber nicht. Am Wochenende will er Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder über sein Konzept informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2021 18:00 Uhr