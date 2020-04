Söder spricht sich gegen grundlegende Lockerungen der Corona-Beschränkungen aus

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat vor einer zu schnellen Rücknahme der Corona-Maßnahmen gewarnt. In der ARD sprach er sich dafür aus, den grundlegenden Kurs beizubehalten und keine hektischen und überstürzten Risiken einzugehen. Gleichzeitig schloss er Erleichterungen in einzelnen Bereichen nicht aus, etwa im Einzelhandel, dies aber nur verbunden mit einem klar defininierten Abstandsgebot, mit Hygienemaßnahmen und einer Maskenpflicht. Anders als die zuständigen Minister in Nordrhein-Westfalen findet Söder nicht, dass auch Kitas und Grundschulen in den nächsten Wochen schrittweise wieder geöffnet werden sollten. Priorität könnten nach seiner Darstellung jedoch die Abschlussklassen haben. Die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute Nachmittag mit Kanzlerin Merkel über mögliche Lockerungen der aktuellen Corona-Beschränkungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 23:15 Uhr