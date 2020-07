Söder kündigt großflächigen Ausbau der Sonnenenergie an

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Um den Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien zu steigern, soll für Neubauten in Bayern künftig eine Photovoltaik-Pflicht gelten. Das sagte Ministerpräsident Söder dem BR. Demnach will der Freistaat beim Thema Solarenergie führend in Deutschland werden. Bereits ab nächstem Jahr soll die Pflicht gelten und zwar zunächst für gewerbliche Neubauten, später dann auch für private. Die Mehrkosten für Bauherren will die Staatsregierung mit Förderprogrammen gering halten. Die Landtags-Grünen begrüßten das Vorhaben. Fraktionschef Hartmann sagte, die Solaranlage müsse genauso selbstverständlich zu einem neuen Gebäude gehören wie funktionierender Brandschutz, und eine gute Wärmedämmung.

