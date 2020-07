Söder bekräftigt: "Mein Platz ist in Bayern"

Nachrichtenarchiv - 06.07.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat bekräftigt, dass er im Moment und auch in Zukunft keine Kanzlerkandidatur in Betracht zieht. Vor einer Videokonferenz des CSU-Vorstandes erklärte Söder am Vormittag wörtlich: "Ich hab es schon hundertfach gesagt: mein Platz ist in Bayern." Es sei jetzt nicht die Zeit, um über die Kandidatur einzelner Personen zu reden. Priorität habe das Wohl vieler. - Die Frage der Kanzlerkandidatur war gestern neu aufgeflammt, nachdem Söder gesagt hatte, nur wer Krisen gut meistern könne, könne auch Kanzler werden. Dazu sagte heute Söder: "Die Union hat viele Hoffnungsträger."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.07.2020 11:45 Uhr