Seehofer will Abschiebungen nach Syrien zum Jahreswechsel durchsetzen

Impfstart in Deutschland

Germering: Bundesweit sind am Vormittag die ersten Corona-Impfungen verabreicht worden. In Bayern wurde zum offiziellen Start ein Ehepaar in einem Seniorenheim in Germering geimpft. Mit dabei war auch Gesundheitsministerin Huml. Sie sprach von einem bewegenden Moment, fügte allerdings hinzu, dass man nur mit einer kleinen Menge an Impfdosen habe starten können. Es sei unbedingt notwendig, nun schnell mehr zu bekommen, damit man möglichst bald möglichst vielen Menschen die Chance auf einen Impfung geben könne, betonte Huml. Aus anderen Regionen in Bayern werden allerdings Probleme gemeldet, teils wurde die Kühlkette für den Impfstoff unterbrochen. Deshalb musste der Impfstart unter anderem in Kulmbach oder Dillingen verschoben werden. Trotz der Schwierigkeiten zeigte sich Bundesgesundheitsminister Spahn optimistisch. Der Impfstart heute mache Hoffnung und gebe Zuversicht, schrieb er auf Twitter. Vorgesehen ist, dass zunächst Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und Klinikpersonal immunisiert werden sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 12:00 Uhr