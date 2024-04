Fränkische Weinbauern befürchten Ernteausfälle durch Frost

Würzburg: Die frostigen Nächte haben in den fränkischen Weinbergen massive Schäden angerichtet. Der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands, Steinmann, sagte dem BR, er rechne mit einem Ertragsausfall von bis zu 30 Prozent. Dabei komme es vor allem auf die Lage an. Die Mainschleife bei Volkach zum Beispiel sei nur wenig betroffen, im Gegensatz zum Steigerwald. Steinmann sagte, angesichts des Klimawandels müssten die Winzer auch in Zukunft mit solchen Ereignissen rechnen. Auch der Deutsche Weinbauernverband befürchtet große Ausfälle bei der diesjährigen Ernte.

