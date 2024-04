Bundesrat stimmt für einheitliche Ladekabel und Flüchtlings-Bezahlkarte

Berlin: In Deutschland gibt es bald einheitliche Ladekabel für Handys, Tablets und ähnliche elektronische Geräte. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat zugestimmt, eine entsprechende EU-Richtlinie umzusetzen. Damit wird zum Jahresende eine USB-C-Schnittstelle zum Standard. Mit der Vereinheitlichung soll Elektroschrott verringert werden, außerdem brauchen die Verbraucher künftig nur noch ein Ladekabel. Allerdings dürfen Hersteller ihre Geräte nun auch ohne neues Netzteil verkaufen. Außerdem hat der Bundesrat die Bezahlkarte für Asylbewerber gebilligt. Damit soll verhindert werden, dass Migranten Geld an Schlepper oder an die Familie im Ausland überweisen. In Bayern wird die Karte bereits in einigen Kommunen getestet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2024 15:00 Uhr