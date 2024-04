Deutschland und Frankreich vereinbaren Bau von neuem Panzer

Paris: Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam ein hochmodernes Landkampfsystem bauen. Die Verteidigungsminister Pistorius und Lecornu haben in Paris dazu eine Absichtserklärung unterschrieben. Das neue System soll künftig Kampfpanzer in einem Datennetzwerk mit unterstützenden Waffen wie etwa Drohnen, neuartige Laserwaffen und Künstliche Intelligenz verbinden. Es soll auf die Kampfpanzermodelle Leopard und Leclerc folgen und ist das Gegenstück zu einem vorgesehenen Luftkampfsystem der Zukunft. Einig ist man sich auch, die Aufgaben in dem milliardenschweren Großprojekt entlang von acht Säulen zu verteilen. In jeweils zwei davon sollen Deutschland oder Frankreich die Führung haben, die anderen vier Säulen sollen gemeinsam koordiniert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2024 11:45 Uhr