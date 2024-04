Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig; Höchstwerte 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich; vor allem im Südosten oft sonnig. In Franken und Schwaben sind vereinzelt Schauer möglich, Höchstwerte 12 bis 17 Grad. In der Nacht meist klar oder nur leicht bewölkt bei Tiefstwerten um 3 Grad. Die Aussichten bis Montag: oft sonnig und an den Alpen föhnig, nur im Westen Bayerns am Sonntag zeitweise wolkig. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2024 12:00 Uhr