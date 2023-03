Kurzmeldung ein/ausklappen Russland will taktische Atomwaffen in Belarus stationieren

Moskau: Russland will taktische Atomwaffen in seinem Nachbarland Belarus stationieren. Das hat Präsident Putin in einem Interview mit dem russischen Fernsehen angekündigt. Daran sei nichts ungewöhnliches, so Putin, die USA stationierten seit langer Zeit taktische Atomwaffen auf dem Gebiet ihrer Verbündeten. Russland verstoße damit nicht gegen internationale Verträge. Zudem kündigte der russische Präsident an, in der Ukraine Geschosse mit abgereichertem Uran einzusetzen, falls Kiew solche Munition vom Westen geliefert bekomme. Belarus und dessen Machthaber Lukaschenko gehören zu Moskaus engsten Verbündeten. Taktische Atomwaffen haben eine geringere Reichweite als Interkontinentalraketen.

