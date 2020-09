Russland will im Fall Nawalny eigen Ermittler nach Deutschland schicken

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland will im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny eigene Ermittler nach Deutschland schicken. Nach Informationen der Nachrichtenagentur TASS bereitet das Innenministerium in Moskau ein entsprechendes Gesuch an die deutschen Behörden vor. – Die Bundesregierung sieht es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet wurde. Russische Ärzte hatten dagegen erklärt, sie hätten keinen Hinweis auf einen Anschlag gefunden. Nawalny wird in der Berliner Charite behandelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 10:00 Uhr