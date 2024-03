Roth erinnert an Opfer des SS-Massakers in Italien

Rom: Kulturstaatsministerin Roth hat an ein Massaker der deutschen Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg erinnert. Wehrmachtssoldaten hatten vor 80 Jahren in den Ardeatinischen Höhlen südlich von Rom 335 Männer erschossen. Das Blutbad war eine Vergeltungsaktion nach einem Anschlag italienischer Partisanen. Roth nannte das Massaker ein monströses Verbrechen. Sie versicherte, dass sich Deutschland seiner historischen Verantwortung gegenüber Italien und ganz Europa bewusst ist. Es dürfe keinen Schlusstrich geben, sagte die Grünen-Politikerin. Italiens Präsident Matterella hatte schon vorgestern der Opfer gedacht. Italienische Zeitungen erinnerten mit vielen Sonderseiten an die Tat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 13:30 Uhr