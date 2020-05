Polizei ermittelt gegen 25-Jährigen in Waldkraiburg wegen Sprengstoffdelikt

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Waldkraiburg: Die Polizei untersucht, ob ein 25-Jähriger im Zusammenhang mit einer Anschlagserie in Waldkraiburg steht. Bei mehreren Großeinsätzen haben die Beamten zwei Wohnhäuser durchsucht und in Mühldorf den Bahnhof weiträumig abgesperrt. Die Sonderkommission "Prager" ermittelt gegen den Mann, weil bei ihm explosive Stoffe im Gepäck gefunden wurden. Er war gestern bei einer Kontrolle ohne gültigen Fahrschein aufgefallen. Innerhalb der letzten Wochen kam es in Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn zu Steinwurfattacken gegen einen Friseursalon, eine Pizzeria und ein Kebaphaus sowie eine schwere Brandstiftung in einem Lebensmittelgeschäft. Die Inhaber von allen vier Geschäften haben einen türkischen Migrationshintergrund. Die Ermittler schließen extremistische Motive nicht aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 10:00 Uhr