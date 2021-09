Opposition kritisiert Politik der Bundesregierung

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundestagssitzung hatte FDP-Fraktionschef Linder zuvor der Bundesregierung eine verfehlte Wirtschafts- und Steuerpolitik vorgeworfen. Lindner sagte, die Regierung unterfordere das Land und fessele es mit Bürokratie. Gleichzeitig forderte er eine steuerliche Entlastung für Unternehmen und Bürger. AfD-Fraktionschefin Weidel warf der Großen Koalition Versagen in zentralen Politikbereichen vor. Dem Nachfolger von Kanzlerin Merkel werde ein "Sanierungsfall" und ein "verunsichertes" Land hinterlassen. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte über 16 Jahre Merkel, sie hinterlasse ein Land im Krisenzustand. Bartsch plädierte in seiner Rede für eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken. In Anspielung auf ein Zitat von FDP-Chef Lindner sagte Bartsch, es sei besser, gut mit der Linken zu regieren als falsch mit Lindner zu regieren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 11:45 Uhr