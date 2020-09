Österreich verschärft Regeln für Skitouristen

Nachrichtenarchiv - 24.09.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die österreichische Regierung hat am Vormittag ihr Konzept für den anstehenden Ski-Tourismus bekanntgegeben. Skivergnügen ja, aber ohne Après-Ski, erklärte Kanzler Kurz. Ziel sei es, einen sicheren Wintertourismus zu ermöglichen. Essen und Getränke dürfen nur noch im Sitzen konsumiert werden. In Seilbahnen ist ein Mindestabstand von einem Meter vorgeschrieben und es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei Partys im für seine Après-Ski-Szene berühmten Tiroler Skiort Ischgl hatten sich in der vergangenen Saison viele Touristen - gerade auch aus Deutschland - mit dem Coronavirus angesteckt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.09.2020 11:45 Uhr