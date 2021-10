Nobelpreis in Chemie geht an Deutschen Benjamin List und David McMilllen

Nachrichtenarchiv - 06.10.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der diesjährige Chemie-Nobelpreis geht zu gleichen Teilen an den Deutschen Benjamin List und den Amerikaner David MacMillan. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften vor wenigen Minuten bekannt gegeben. Beide werden für die Entwicklung der asymetrischen Organokatalyse geehrt. List wurde 1968 in Frankfurt geboren und ist nun Direktor am Max-Plank-Insitutut für Kohlenforschung in Mühlheim an der Ruhr. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet rund einer Million Euro dotiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 12:00 Uhr