Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig; 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden mehr Wolken als Sonne, im Südosten überwiegend freundlich. In Franken und Schwaben vereinzelt Schauer möglich. 12 bis 17 Grad. In der Nacht meist klar. Es kann vereinzelt Frost geben. Die weiteren Aussichten: Das Wochenende ist meist sonnig, an den Alpen Föhn. Es wird wärmer bei 17 bis 24 Grad. Auch am Montag freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2024 15:00 Uhr