Michael Spreng im Alter von 72 Jahren gestorben

Berlin: Der frühere Journalist und Politikberater Michael Spreng ist tot. Er starb im Alter von 72 Jahren in einem Krankenhaus auf Mallorca. Der gebürtige Hesse arbeitete unter anderem für den "Kölner Express", "Die Welt" und "Bild", ehe er 1989 Chefredakteur von "Bild am Sonntag" wurde. Nach elf Jahren verließ Spreng das Blatt und wandte sich der Politik zu. Im Bundestagswahlkampf 2002 beriet er den damaligen CSU-Kanzlerkandidaten Stoiber. Fernsehzuschauern war Spreng in dieser Zeit als häufiger Talkshow-Gast bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 22:00 Uhr