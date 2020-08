Merkel hält weitere Corona-Lockerungen vorerst nicht für möglich

Steinmeier fordert ethische Standards bei der Digitalisierung

Berlin: Bundespräsident Steinmeier fordert international gültige ethische Standards in der digitalen Welt. Unter seiner Schirmherrschaft startet heute ein Projekt, bei dem ein internationales Forscherteam Richtlinien dafür erarbeiten soll. Zum Auftakt sagte Steinmeier, wer nicht wolle, dass in der digitalen Zukunft bald das Recht des Dschungels gelte, müsse sich um eine funktionierende Ordnung auf der Welt kümmern, so Steinmeier weiter. Konkret sollen die Wissenschaftler in den kommenden zwei Jahren zum Beispiel festlegen, wie künstliche Intelligenz dabei helfen könnte, Inhalte in Sozialen Netzwerken, also zum Beispiel Nutzerkommentare, zu moderieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 16:00 Uhr