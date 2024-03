Maue Konjunktur bremst Fachkräftemangel

Köln: Der Mangel an Fachkräften hat in Deutschland im vergangenen Jahr zwar leicht abgenommen - trotzdem ist die Fachkräftelücke weiter auf einem hohen Niveau. Das geht aus Zahlen des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervor. Demnach konnten 2023 rund 570.000 offene Stellen nicht mit qualifizierten Kandidaten besetzt werden. Im Vorjahr fehlten noch 62.000 Fachkräfte mehr. Zuletzt nahm der Mangel an Fachkräften besonders in Verkehrsberufen zu. Den stärksten prozentualen Anstieg gab es bei Bus- und Straßenbahnfahrern. Insgesamt bestehen die größten Lücken der Untersuchung zufolge jedoch nach wie vor im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung. Hier konnten im Schnitt sechs von zehn offenen Stellen nicht besetzt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 16:15 Uhr