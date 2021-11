Luftwaffe soll Corona-Patienten verlegen

Berlin: Die Grünen haben sich nach längerem Ringen auf ihre Ministerliste für die Bundesregierung geeinigt. Wie Bundesgeschäftsführer Kellner am Abend per Schreiben an die Parteimitglieder mitteilte, soll der frühere Grünen-Chef Özdemir Landwirtschaftsminister werden. Der für den Posten ebenfalls gehandelte Fraktionsvorsitzende Hofreiter geht leer aus. Für das Umweltressort ist die ehemalige Bundesgeschäftsführerin Lemke vorgesehen, das Familienministerium soll die Rheinland-Pfälzische Ressortchefin Spiegel übernehmen. Wie erwartet geht das Auswärtige Amt an Parteichefin Baerbock. Co-Parteichef Habeck wird als Vizekanzler das neue Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz leiten. Einen Posten als Staatsministerin für Kultur erhält demnach die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Roth. Der Bundesvorstand hat der Ministerliste zugestimmt, nun soll die Parteibasis über die Personen und den Koalitionsvertrag abstimmen.

Bonn: Der Bundesrechnungshof kritisiert die Haushaltspläne der künftigen Ampel-Regierung. Mit Schulden milliardenschwere Rücklagen für zukünftige Investitionen zu bilden, sei verfassungsrechtlich problematisch, sagte der Präsident der Behörde, Scheller, dem Handelsblatt. Seine Kritik bezieht sich auf das von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsvertrag festgeschriebenene Vorhaben, nicht genutztes Geld aus dem Etat des laufenden Jahres im Energie und Klimafonds zu parken. Laut Scheller hätte man den Kreditbedarf in diesem Jahr einfach senken sollen, wenn man das Geld nicht brauche. Er monierte, dass die Ampel die Schulden trotzdem aufnehmen will, um Spielräume für die Zukunft zu haben.

Berlin: Angesichts überlasteter Intensivstationen wird die Bundeswehr nun offenbar damit beginnen, Corona-Patienten in Regionen mit freien Kapazitäten verlegen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Demnach könnte tagsüber der erste Flug von Memmingen aus nach Münster-Osnabrück starten. Weitere Details sind aber noch nicht bekannt. Zwei entsprechende Flugzeuge stehen für den Patiententransport bereit. Dazu gehört der Airbus A310 MedEvac, eine so genannte "fliegende Intensivstation" mit sechs Behandlungsplätzen, sowie ein umgerüstetes Überwachungsflugzeug. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek bedankte sich im BR-Interview für das sogenannte "Kleeblatt-Konzept", mit dem eine Verlegung von Patienten in andere Regionen Deutschlands möglich wird. Dies sei eine "große Aktion der Solidarität".

Berlin: Die Gesundheitsminister der Länder verlangen vom Bund eine Nachbesserung im neuen Infektionsschutzgesetz bei der Testpflicht für Personal in medizinischen Einrichtungen. Bei einem kurzfristig anberaumten Treffen hieß es, eine tägliche Testung für geimpfte oder genesene Beschäftigte in Arztpraxen oder Krankenhäusern führe zu unzumutbaren Belastungen. Zwei Tests pro Woche seien ausreichend. Bayerns Ressortchef Holetschek sagte, man müsse diejenigen Menschen die täglich das Gesundheitssystem am Laufen halten, entlasten. Außerdem seien Tests nicht unbegrenzt verfügbar und vielerorts Laborkapazitäten schon ausgeschöpft. Die Länderminister einigten sich außerdem darauf, dass auch die in dem Gesetz vorgeschriebene Dokumentations- und Berichtspflicht über die Tests ausgesetzt werden sollen.

Kemerowo: In Sibirien hat sich ein schweres Grubenunglück ereignet, bei dem vermutlich 52 Menschen ums Leben gekommen sind. Wie örtliche Medien berichten, hatte sich am Morgen unter Tage eine Methangasexplosion ereignet. Bisher wurden 14 Leichen geborgen, die Suche nach 38 Vermissten wurde am Abend eingestellt. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr, weil sie nur Sauerstoffvorräte für wenige Stunden bei sich hatten. Unter den Opfern solle auch sechs Rettungskräfte sein, die zum Unglücksort gekommen waren. Fast 240 Grubenarbeiter wurden aus dem Bergwerk gerettet, viele von ihnen müssen aber noch im Krankenhaus behandelt werden.

Karlsruhe: Der Autobauer Audi ist zum ersten Mal in der Dieselaffäre zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt worden, obwohl er den fraglichen Motor nicht selbst entwickelt hat. Der Bundesgerichtshof entschied, dass Audi vier Autokäufer dafür entschädigen muss, dass in ihren Fahrzeugen ein manipulierter VW-Motor eingebaut war. Der BGH bestätigte damit ein entsprechendes Urteil des Oberlandesgerichts München. Bisher waren alle Klagen gegen die VW-Tochter beim BGH gescheitert, weil er es nicht für ausreichend belegt hielt, dass führende Audi-Manager über die Manipulationen Bescheid wussten.

München: Arbeitgeber können das Einkommen von Mitarbeitern streichen, wenn diese sich weigern einen angeordneten Corona-Test zu machen. Das hat das bayerische Landesarbeitsgericht in München im Fall einer Orchester-Flötistin entschieden. Die Musikerin hatte es abgelehnt, sich vor Proben und Aufführungen testen zu lassen. Dies sei ein erheblicher Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und berge die Gefahr von Verletzungen. Dem folgte das Gericht nicht. Die Testpflicht des Arbeitgebers sei verhältnismäßig. Gerade bei der Tätigkeit als Flötistin könnten die anderen Orchestermitglieder nicht anders geschützt werden. Zudem habe der Tarifvertrag den Arbeitgeber berechtigt, den Test einzufordern, so das LAG. Er habe die Frau deswegen weder beschäftigen noch ihr eine Vergütung bezahlen müssen, solange sie nicht an Proben und Aufführungen teilnehmen durfte.

Zum Fußball: In der Europa-League ist Eintracht Frankfurt auf eigenem Platz gegen Royal Antwerpen nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Die Entscheidung ob die Hessen direkt ins Achtelfinale einziehen fällt somit am letzten Gruppenspieltag. Bereits vorzeitig für die nächste Runde qualifiziert ist dagegen Bayer Leverkusen. Die Werkself gewann gegen Celtic Glasgow mit 3:2 und sicherte sich den Gruppensieg.

Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist bewölkt, an den Alpen Schnee