Lufthansa-Bodenpersonal bekommt bis zu 18 Prozent mehr

Berlin: Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben die Details ihrer Tarifeinigung bekannt gegeben. Die rund 25.000 Beschäftigten des Bodenpersonals bekommen demnach auf zwei Jahre und in Schritten eine zweistellige Gehaltserhöhung von bis zu 18 Prozent. Zudem gibt es einen Urlaubsgeld-Zuschlag sowie einen Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro. Beide Seiten zeigten sich zufrieden mit dem Kompromiss. Die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi müssen der Einigung noch zustimmen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Weise und Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatten in dem Konflikt vermittelt. Verdi hatte bereits fünf Warnstreikrunden organisiert, und mit unbefristeten Ausständen gedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 19:00 Uhr