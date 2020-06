Lufthansa-Aufsichtsrat akzeptiert Auflagen für Rettungspaket

Nachrichtenarchiv - 02.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Aufsichtsrat der Lufhansa hat dem milliardenschweren Rettungspaket der Bundesregierung zusgestimmt. Er habe die von der EU-Kommission gemachten Auflagen akzeptiert, teilte der Konzern nach einer Sitzung des Gremiums mit. Demnach muss die Lufthansa Start- und Landerechte auf den Flughäfen in München und Frankfurt am Main an die Konkurrenz abgeben. Die Zustimmung der Anteilseigner steht noch aus. Aufsichtsratschef Kley sprach von einem sehr schwierigem Weg, der vor der Lufhansa liege.Vorstandschef Spohr sagte einer Mitteilung zufolge, die Stabilisierung der Lufhansa sei "kein Selbstzweck." Ziel müsse sein, gemeinsam mit der Bundesregierung die Spitzenposition im globalen Luftverkehr zu verteidigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.06.2020 01:00 Uhr