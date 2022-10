Lindner hält Fracking in Deutschland für verantwortbar

Steinmeier übergibt Deutschen Umweltpreis

Magdeburg: Bundespräsident Steinmeier hat den Deutschen Umweltpreis 2022 übergeben. Die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung geht unter anderem an zwei Schiffbau-Ingenieure. Sie werden für eine von ihnen erfundene Düse zur Treibstoffeinsparung von großen Schiffen geehrt. Auch ein Biologe wird für seinen Kampf zum Schutz riesiger Wildnisgebiete etwa in Amazonien, dem Kongobecken und Südostasien ausgezeichnet. Der Ehrenpreis geht an zwei junge Frauen, die nach Ansicht der Jury mit ihrem Engagment Brücken zwischen Umweltschutz und Agrarwirtschaft gebaut haben. Die Verleihung der Umweltpreise sei ein Lichtblick in dieser Zeit, sagte Steinmeier. Die Preisträger führten vor Augen, was man tun könne, um Artensterben und Klimawandel aufzuhalten und in eine bessere Zukunft aufzubrechen.

