Italien erinnert an Mafia-Opfer

Kurzmeldung ein/ausklappen UN-Studie warnt vor zunehmender Wasserknappheit

New York: Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass die Trinkwasser-Knappheit weltweit deutlich zunimmt. Das sei eine Folge von Umweltproblemen und Wasserverschmutzung sowie von wirtschaftlichen Problemen, hieß es zu Beginn der UN-Wasserkonferenz in New York. Eine Studie sagt voraus, dass Wasser infolge des Klimawandels auch in Gegenden knapp wird, wo es heute noch im Überfluss vorhanden sei, etwa in Zentralafrika, Ostasien und Teilen Südamerikas, Zehn Prozent der Weltbevölkerung lebt in den Gebieten, in denen Mangel droht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2023 02:00 Uhr