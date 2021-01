IS übernimmt Verantwortung für Doppel-Anschlag in Bagdad

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bagdad: Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat die Verantwortung für den Anschlag in Bagdad mit mehr als 30 Toten übernommen. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte der IS in der Nacht in seinen Kanälen im Internet. Zwei Selbstmordattentäter hatten sich gestern auf einem Markt in der irakischen Hauptstadt in die Luft gesprengt. Nach Angaben der Behörden kamen dabei mindestens 32 Menschen ums Leben, mehr als hundert weitere wurden verletzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.01.2021 03:00 Uhr