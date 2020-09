In Teilen von München gilt ab morgen Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 23.09.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt gilt ab morgen eine Maskenpflicht - und zwar für zunächst eine Woche. Das hat die Stadt am späten Nachmittag beschlossen. Zwischen 9 und 23 Uhr müssen in Teilen der Innenstadt Mund und Nase bedeckt werden. Die Vorgabe gilt unter anderem in der Altstadt-Fußgängerzone von Stachus bis Marienplatz, auf dem Viktualienmarkt und in der Sendlinger Straße. Wer dagegen verstößt, dem drohen 250 Euro Bußgeld. Außerdem gibt es ab morgen Einschränkungen bei Treffen im privaten und öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie. Auch das Alkoholverbot an den bereits benannten Hotspots bleibt bestehen. In München war der 7-Tage-Inzidenzwert heute zwar gesunken - mit 51 liegt er aber immer noch über dem festgelegten Grenzwert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2020 18:00 Uhr