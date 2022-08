Holetschek meldet große Nachfrage nach Hebammen-Bonus

Andrea Petkovic beendet Karriere mit Erstrunden-Aus bei US Open

New York: Tennisprofi Andrea Petkovic hat ihre Karriere mit einer Niederlage bei den US Open beendet. Die 34-Jährige verlor bereits in der ersten Runde gegen die Schweizerin Belinda Bencic in drei Sätzen. Damit ist nur Jule Niemeier der Einzug in die zweite Runde gelungen, alle anderen deutschen Tennisprofis sind bereits ausgeschieden. - Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist am Abend mühelos in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Titelverteidiger schlug Viertligist Teutonia Ottensen mit 8:0. Heute Abend ist dann der FC Bayern bei Drittligist Viktoria Köln gefordert.

