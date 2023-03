Habeck kritisiert Leistungsbilanz der Ampel-Regierung scharf

Meldungsarchiv - 22.03.2023 04:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Weimar: Vizekanzler Habeck hat die Leistung der Ampel-Koalition scharf kritisiert. In den "Tagesthemen" sprach der Grünen-Politiker von Blockaden, deswegen würden viele Dinge nicht zügig abgearbeitet. Die Regierung kriege die Dinge nicht über die politische Ziellinie. Zur harschen Kritik an seinem Gesetzentwurf, der Öl- und Gasheizungen in der Praxis verbieten würde, sagte Habeck, der Text sei in einem frühen Stadium durchgestochen worden. Das sei mit Absicht geschehen und habe dem Vertrauen in die Regierung geschadet, sagte er am Rand der Grünen-Klausur in Weimar. Habeck setzt darauf, dass im Koalitionsausschuss am Sonntag Streitthemen abgeräumt werden können.

