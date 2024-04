Kunden müssen mit Streiks im bayerischen Einzelhandel rechnen

Nürnberg: Die Gewerkschaft Verdi setzt am Vormittag ihre Streiks im bayerischen Einzelhandel fort. Unter dem Motto "Alle tanzen in den Mai – wir in eine ungewisse Zukunft" soll in Nürnberg ein Tanz-Flashmob stattfinden, anschließend ist eine Kundgebung geplant. Insgesamt sind der Gewerkschaft zufolge mehr als 70 Betriebe in Bayern zum Streik aufgerufen – unter anderem die Beschäftigten von Lebensmittelketten, Drogeriemärkten, sowie Bekleidungsgeschäften und Möbelhäusern. Die Tarifverhandlungen kommen seit Monaten kaum voran. Verdi fordert mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber hatten zuletzt ein Plus von gut zehn Prozent bei zwei Jahren Laufzeit angeboten, dazu eine Inflationsausgleichsprämie von 750 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2024 13:15 Uhr