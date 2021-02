Gladbach verliert Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League

Das Wetter in Bayern: Nach Frühnebel sonnig und mild

Das Wetter in Bayern: Nach vereinzelten Nebelfeldern viel Sonnenschein. Mit 14 bis 20 Grad ungewöhnlich mild. Die Aussichten: Morgen im Süden sonnig, im Norden bewölkt mit Schauern bei 9 bis 18 Grad. Am Samstag anfangs etwas länger trüb oder bewölkt, am Sonntag sonnig, nur noch 5 bis 11 Grad. In den Nächten Abkühlung auf Plus 5 bis Minus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2021 06:00 Uhr